お笑いコンビ・かまいたちの山内健司が２６日付で自身のインスタグラムを更新。渋谷のど真ん中でのスタッフとの食事会の様子をアップした。「なんの写真？と思った方は２枚目を見てくださいここでかまいまちのスタッフさんとの食事会初めての食事会、どんなお店選んでんねん個室居酒屋じゃなくて、野外屋上コース料理店でした最高のお店」と投稿。屋上から渋谷の街を見下ろす姿や、相方の濱家隆一や番組スタッフと食事会