◇ONE SAMURAI 1ONEフライ級キックボクシング暫定王座決定戦武尊ーロッタン・ジットムアンノン（2026年4月29日有明アリーナ）アジア史上最大の格闘技団体「ONEChampionship」（ONE）が29日、「ONE SAMAURAI 1」を有明アリーナで開催。メインイベントではK-1元3階級制覇王者の武尊（34＝teamVASILEUS）が現役ラストマッチに臨む。「武尊が世界一強かったと思ってもらってリングを降りたい」小学2年生の頃、テレビ