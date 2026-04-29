一時的に大雨が降り出した岩手県大槌町の山林火災現場付近＝28日午後岩手県大槌町の山林火災は発生から1週間となった29日も鎮火せず、消防や自衛隊が熱源や白煙の確認を進める。町では27、28日に雨を観測。町などは、延焼はおおむね制御下にあるとの認識を示し、避難指示解除について「安全最優先の観点から適切に判断する」としている。焼損面積は28日午前6時時点で1633ヘクタール。避難指示は町の人口の3割に当たる1558世帯3