お笑いタレントの横澤夏子が２７日付で自身のインスタグラムを更新。３人の娘と虹を見る姿を披露した。「虹だーずっと見たかった虹に大騒ぎ！ダブルでかかってて２本目を目を凝らして見たのよー！雨の中送り迎えした甲斐があったのよー！」と投稿。娘たちを前に何かを説明するような様子を公開した。この投稿に「素敵なお写真ですね」「私達もお迎え帰りに見ました」「ほっこりいただきました」「リアルな表情の写真」「虹