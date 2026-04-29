“ミニグラの超新星”として注目を集める池本しおりが、28日発売の『週刊SPA!』5月5・12日合併特大号に登場した。「美女地図〜私が主人公〜」企画に出演し、独自の世界観で存在感を放っている。【別カット】あざとい…！上目遣いで扉から顔をのぞかせる池本しおり池本しおりは2002年、兵庫県生まれ。アイドルグループ・テラテラに所属し、「制コレ’20」でベスト15入りを果たした経歴を持つ。コンパクトな体躯を生かした“ミニ