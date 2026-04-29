全国にあって、ほとんどが“入場無料”で楽しめる「大学博物館」企画第4弾は、ゴールデンウィークにピッタリの2つです。 【写真を見る】GWに！“驚異の小部屋”や“笑う土器”が無料で楽しめる「大学博物館」【THE TIME,】東大の「驚異の小部屋」探検大学博物館を15年以上取材してきた大坪さんオススメの1つ目は、東京駅の目の前「KITTE丸の内」の2階にある『インターメディアテク』。大学博物館ライター・大坪 覚さん：「日