ムーミンバレーパークの恒例イベント「ムーミン谷とアンブレラ」が2026年4月11日から開催されている。今年は小説『ムーミン谷の彗星』をテーマに、全長200メートルのカラフルなアンブレラスカイが登場。夕方からはライトアップも実施される。「ムーミンバレーパーク」は、埼玉県飯能市宮沢湖のほとりの豊かな自然の中で、ムーミンの物語の世界を体験できるテーマパーク。ムーミン谷の住人たちと一緒に、原作から飛び出てきたような