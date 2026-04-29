◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト 10-5 阪神(28日、神宮球場)今季初戦で2点タイムリーを放ったヤクルトの内山壮真選手が、ヒーローインタビューで喜びを語りました。同日に今季1軍初昇格を果たした内山選手は「3番・セカンド」でスタメン出場し、2回に阪神・才木浩人投手からセンターへ2点タイムリー。今季初安打&初打点をマークしました。お立ち台に登場した内山選手はインタビュアーから促され「ただいま！戻りました！」とフ