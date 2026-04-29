仕事柄、写真を撮られる機会が多いです。ただ突っ立っていても能がないので、いろいろとポーズを要求されます。指でハート形を作るのがはやっていると聞き、しばらくそのポーズを取っていました。するとある時、スタッフから「このポーズをしてもらえますか？」と言われたのが、両手の人さし指と小指を立てるポーズでした。「メロイックサイン」と呼ばれる、ヘヴィメタルファンが得意とするそのポーズが何を意味するのか分から