これぞエースの仕事だ。KONAMI麻雀格闘俱楽部の佐々木寿人（連盟）が4月28日、「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズの第1試合に登板。オーラスでの逆転勝利を決め、チームをファイナルシリーズ進出圏内の4位に押し上げた。【映像】勝負強さが半端ない！佐々木寿人、オーラス逆転勝利の瞬間当試合は起家からEX風林火山・永井孝典（最高位戦）、佐々木、セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）、TEAM