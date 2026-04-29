“陰キャ”と“陽キャ”、本当に幸せなのはどっちなのか――。価値観の違いが次々と浮き彫りになる中、スタジオでは共感と反論が飛び交う白熱の2時間となった。28日放送のフジテレビ系バラエティ『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』(毎週火曜19:00〜)では、「どっちが幸せ？芸能界陰キャVS陽キャ！生放送で今夜決着SP」と題し、芸能界を代表する“陰キャ”“陽キャ”が集結。カズレーザー、ニューヨーク、秋元真夏