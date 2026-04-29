◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム2-1西武(28日、ベルーナドーム)西武の西口文也監督が力投をみせた渡邉勇太朗投手をねぎらいました。渡邉投手は、4月17日の日本ハム戦で今季初白星をあげ、その後、登録抹消をはさんで中10日での登板。序盤から快調に飛ばす右腕は、5回にカストロ選手にタイムリーを浴びますが、8回117球1失点の力投。西口監督は「勇太朗がいいピッチングをしてくれました。しっかりと自覚を持ってやってくれている」