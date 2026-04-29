●視聴者を「見る人」から「介入する人」へ 日本テレビが、ドラマとARG(Alternate Reality Game＝代替現実ゲーム)を掛け合わせた新たな挑戦に乗り出した。日テレ発のARGブランド「Minibreak.」を立ち上げ、その第1弾として、きょう29日(25:35〜)に30枠の完結ドラマを放送。“流出したドラマ台本”を起点に現実世界へと拡張し、視聴者を「見る人」から「介入する人」へと変えていく仕掛けだ。ドラマ『AIに話しすぎた男』の企画・プ