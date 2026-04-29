Image:Amazon.co.jp この記事は2026年3月7日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。 Anker（アンカー）が、オープンイヤー型ワイヤレスイヤホンの軽量化・フィット感・AI翻訳機能を強化しています！実用的なビジネスツール・学習ツールとしてイヤホンを使いたい人は、Ankerの「Soundcore C50i」のク