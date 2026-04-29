筆者の話です。 ゴールデンウイーク中の買い物で混雑にうんざりしていたときのこと。 ふと目に入った光景の、見え方が変わっていきます。 混雑の中で 「どうしてこんなに人が多いんだろう」ゴールデンウイーク中、買い物に訪れた店内は、人であふれていました。入口付近からすでに人の流れが滞っていて、かごを持つだけでも周囲に気を遣います。レジには長い列ができ、通路も思うように進めませ