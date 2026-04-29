インスタグラム更新フィギュアスケート女子のカミラ・ワリエワ（ロシア）が26日に20歳の誕生日を迎えた。自身のインスタグラムには真っ赤なドレスに身を包んだ最新ショットを公開。ファンから様々な声が上がった。咲き誇った様々な花をバックに、ワリエワがカメラを見据えている。着用しているのは真っ赤なドレスだ。自身のインスタグラムには3枚の最新ショットを投稿。ファンから賛辞が相次いだ。「真紅ドレスのお姫様!!!」