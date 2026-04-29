「決まったと思ったボールが、まだ続く」――。テニスとは一味違うラリーに驚きの声が上がった。スペインなどで人気を集めるラケットスポーツ「パデル」の専用コートが3月末、兵庫県尼崎市にオープン。国内最大級の施設で、テニス経験を持つラジオDJが初体験に臨んだ。尼崎にできたパデル専用施設「PADEL DOJO」パデルはテニスとスカッシュの要素を併せ持つスポーツで、2対2のダブルス形式。コートの壁を利用でき、ワンバウンド