「コパ・トレーロス2026」に参加したVfLボーフムのエムベルク氏が語ったジュニア年代の国際大会「コパ・トレーロス2026」が今年3月から4月にかけて開催された。馬入サッカー場、しんよこフットボールパークで行われたU13には、ドイツ・ブンデスリーガ2部のVfLボーフムのアカデミーも参加。U12-15スポーティングダイレクターのニクラス・エムベルク氏が来日の意義を語った。「ファンルーツから参加しないかという招待をいただきま