体調不良からで一時休養していた壇蜜（45）が27日に香港映画「旅立ちのラストダンス」の公開イベントに出演し、観客に笑顔をふりまいたが、ネットでは《だいぶ痩せたな》《心配になる》《早く体調回復して欲しい》などのコメントが相次いでいる。【写真】「別居婚」から6年…壇蜜がバッシングや離婚危機を乗り越え貫く新しい「夫婦のカタチ」への矜持「今年に入り、1月25日に神保町の書店グランデで『2026年版カレンダー』の発売