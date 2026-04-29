◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）伝統の長距離Ｇ１、第１７３回天皇賞・春（５月３日、京都）で馬券的中のヒントを探る「Ｇ１トク捜リレー」では、美浦のイシゴー記者（石行佑介）がステイヤーズＳ覇者のホーエリートに熱視線。アクアヴァーナル、ヴェルミセルを含めた３頭が、１９５３年のレダ以来となる７３年ぶりの牝馬Ｖを狙う。走りたくて仕方ない。ホーエリートの１週前追い切