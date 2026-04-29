お笑いコンビ・たくろう（赤木裕、きむらバンド）の冠ラジオ番組『たくろうのたくろう様ですッ!!』が29日午後10時5分からNHK AMで放送される。【動画】たくろう、津田健次郎と初対面！イベントにまだ不慣れな様子に津田も爆笑世代や属性を問わず、世の中には「大したことじゃない」と扱われがちな悩みや、他人にはあまり理解してもらえない“生きづらさ”を抱えた人は多い。そんな人たちにスポットを当て「ご苦労様ですッ!!」