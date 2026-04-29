二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が出演する29日放送のテレビ朝日系バラエティー『ニカゲーム』（深1：57）では、ゲストに俳優の小手伸也、曽野舜太（M!LK）を迎える。小手伸也は同番組に初参戦、曽野は2度目の参戦となる。【写真】“先生”となった猪俣周杜（timelesz）前回、二階堂・猪俣のトンデモ英語を和訳するという「ニカイノ検定」に挑んだ曽野。放送後、ファンから「頑張っ