そっくりすぎるわんこと男性の姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で106万5000回再生を突破し、「思わず声出して笑ったw」「兄弟？親一緒とか？」「予想の倍似てましたwww」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『犬と飼い主は似るって言うけど…』夫とワンコの顔を比較してみた結果→あまりにも似すぎている光景】 くつろぐ凛々しい顔のわんこ TikTokアカウント「kitamuraf