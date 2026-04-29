2026年4月25日、YouTuberコンビの水溜りボンドが自身のYouTubeチャンネルを更新。コストコに訪れる様子を公開した。 （関連：【画像あり】サイズ感に驚愕コストコの『ジャンボプルコギベイク』） 今回2人が訪れたのは、『コストコ 幕張倉庫店』。この店舗は売り場面積が日本で一番広いようだ。カンタはコストコについて「死ぬほど撮影したかった」と語り、嬉しそうにカメラを回した。 日用品や、家電のコーナ