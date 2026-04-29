28日(現地時間)、UEFAチャンピオンズリーグ(CL)準決勝1stレグでパリ・サンジェルマン(PSG)とバイエルン・ミュンヘンが対戦し、5-4でPSGが勝利を収めた。注目の一戦は、序盤から激しい点の取り合いとなる。17分にルイス・ディアスがペナルティエリア内で倒されて得たペナルティキックをハリー・ケインが確実に決めてバイエルンが先制したが、PSGもすぐさま反撃。25分にフビチャ・クヴァラツヘリア、33分にジョアン・ネヴェスがゴー