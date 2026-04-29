ヤクルトに頼もしい男が帰ってきた(C)産経新聞社4月28日、ヤクルトの内山壮真が神宮球場で行われた阪神戦で今季初出場。いきなりタイムリーを放つ活躍を見せ、ファンを沸かせた。ヤクルトに心強い若燕が帰ってきた。この日、今季初めて1軍昇格した内山は、「3番・二塁」でスタメン出場。4-0の場面で迎えた2回1死二、三塁の第2打席、阪神・才木浩人の投じた4球目のストレートを弾き返すと、打球は右中間への2点タイムリーとなっ