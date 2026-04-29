石川県輪島市町野町出身で東京在住のシナリオライター、藤本透さんは、現地ならではの情報や行政の情報をまとめ、ご自身の実家も被災しながら、発災から一日も休むことなく、X（旧・Twitter）で発信を続けています。ふるさとの今を見つめる藤本さんによる連載記事、第22回目です。※記事の内容は、2026年3月下旬から4月下旬のものです。「まちのラジオ」ネットでも聞けるように3/30午後、能登半島地震から復旧復興中の輪島市町野町