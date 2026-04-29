やりたいこと、やるべきことはたくさんあるのに、時間がない。日々の仕事に追われるだけで、新しいことができない……。「私の人生、このままでいいのか？」――そんな悩みを持つ人におすすめの本がある。15年以上にわたり、リーダーシップと行動心理学の研究を続けてきた著者、池田貴将による新刊『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』だ。人生にブレイクスルーを起こし、別人級に成長することができる「すご