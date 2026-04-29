「わかった？」で終えているのに、なぜ何度もすれ違うのか。部下の「わかりました」は、理解ではなく“聞きました”の相づちかもしれない。認識のズレを防ぐには、どうすればいいのでしょうか？SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超え、『コンサル時代に教わった仕事ができる上司の当たり前』の著者である「にっしー社長」こと西原亮氏に教えてもらった、誰でも「しごでき」になれる令和リー