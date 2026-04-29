子どもにスマホやAIを使わせていいのかと悩む親は多い。元外資系銀行トレーダーであり二児の母である著者が、これからの時代を生き抜く力を子どもに身につけさせる方法を解説する。※本稿は、経営者の池澤摩耶『子どもを人生ゲームの勝者にする最強マネー教育』（光文社）の一部を抜粋・編集したものです。スマホ、タブレット、AI子どもに使わせて大丈夫？子どもにスマホを渡すのって、なんとなく不安ですよね。AIを使って勉強