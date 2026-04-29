俳優香取慎吾（49）が28日、都内で「ドリエルユアリズム新CM発表会」に登壇した。会見が始まると、早々に「りくりゅうの引退会見を見てました」と切り出した。この日、フィギュアスケートの「りくりゅう」こと三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が午前10時30分頃から現役引退会見を開始し、香取の会見は午前11時からというほぼ裏かぶり状態。「2人のこれからにも期待したいですし、自分も何か力になれることがあれば（笑い）