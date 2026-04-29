テレビ朝日の定例会見が28日、東京・六本木の同局で行われた。この日、引退会見したフィギュアスケート・ペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの「りくりゅう」こと三浦璃来と木原龍一組に向け、西新社長は「長い間本当にお疲れさまでした」とねぎらった。「テレビ朝日にとってお二人は特別な存在。歓喜も苦悩も、最も近くで見つめてきたからこそ、感謝の念が尽きることがありません。偉大な功績に心より敬意を表したい」と、長年