2000年代、テレビのバラエティ番組で見ない日はないほど華々しく活躍した、カリスマ占い師・細木数子。占いの的中率は決して高くなかったにもかかわらず、なぜ人々は彼女の言葉に引き寄せられたのか。戸田恵梨香主演のNetflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』が話題の今、その人気の正体を読み解く。※本稿は、ノンフィクション作家の溝口敦『細木数子 魔女の履歴書 新装版』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。視聴率20％超え