女優藤原紀香（54）が28日、大阪市内で舞台「罠」（7月4〜5日、森ノ宮ピロティホール）の取材会に出席した。上川隆也主演で24年に上演され、完売御礼となった大人気公演の再演。紀香は「こんなに短い期間で再演が決定して、作品に魅了された俳優の一人としてうれしい」とにっこり。前回は夫の歌舞伎俳優片岡愛之助もどっぷりハマり「地方公演まで含めて8回くらい来てました。上川さんに『また、来られてたんですか？』って言われて