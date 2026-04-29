4月17日に開催された皇室の恒例行事「春の園遊会」。五輪で活躍した“りくりゅうペア”をはじめ、多くの招待客が出席した。2024年の園遊会デビュー以来、回を重ねるごとに洗練された輝きを放たれる愛子さまと、その傍らで慈愛に満ちた眼差しを注がれる雅子さま。【写真】2024年からの園遊会での、雅子さまと愛子さまのファッションを振り返るリンクコーデが母娘の絆を感じさせる「今回の園遊会で、雅子さまはスカイブルー、愛子