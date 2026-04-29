俳優水上恒司（26）、東方神起のユンホ（40）が28日、映画「TOKYO BURST−犯罪都市−」（内田英治監督、5月29日公開）のジャパンプレミアに出席した。タイトルにちなんで、最近バースト、テンションが上がったことを聞かれたユンホは、東方神起の20周年ライブに触れ「本当にたくさんの方々が応援してくださっている中で、本当にいい思い出になりました。本当にありがとうございます」と感謝した。ほか、福士蒼汰、渋川清彦、ヒコロ