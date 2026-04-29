【ワシントン共同】米紙ワシントン・ポスト電子版は28日、トランプ政権がビザ（査証）発給に新たな規則を設けたと報じた。非移民ビザ申請者の審査で母国への帰国を恐れているかどうかを尋ねる設問を追加し、恐れている場合は発給を拒否する。米国への亡命申請を制限する狙いがある。不法移民対策の強化を掲げるトランプ政権は、米国への亡命申請の審査厳格化や難民受け入れの制限を図っている。同紙によると、米当局はビザ申