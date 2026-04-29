【ニューヨーク共同】米金融最大手JPモルガン・チェースのダイモン最高経営責任者（CEO）は28日、世界的な政府債務の増加を背景に「何らかの債券危機が起きる可能性がある」と警告し、市場の混乱が起きる前に先手を打つよう各国政府に対応を促した。米CNBCテレビが伝えた。ダイモン氏は、ノルウェーの政府系ファンドが主催した投資会議で、地政学リスクや原油価格、財政赤字の拡大などが重なり、市場の不安定化につながる恐れ