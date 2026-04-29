スマホを見ているとあっという間に数時間溶けている。やるべきことを先延ばししてSNSや動画を見てしまい、後悔したことがある人も少なくないのではないだろうか。そんな人におすすめの本がある。書籍『私たちはなぜ「やるべきこと」をやれないのか、「やめたいこと」をやめられないのか』（キム・ソクチェ著／岡崎暢子訳）だ。本書の発売を記念して、ライターの照宮遼子氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）や