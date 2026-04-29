元ＡＫＢ４８でタレントの板野友美のミニスカコーデ姿に反響が集まっている。２８日に自身のＳＮＳを更新した板野は、インスタグラムに「ミニスカコーデ」とリボンの絵文字を添えてつづると、オフショットを複数枚アップ。ハーフアップヘアでグレーのミニスカートにハイネックのニットトップスを合わせた姿や、デニムジャケットに茶色のミニスカートを履いた後ろ姿などを披露した。この投稿にファンからは「ともちん体型憧れ