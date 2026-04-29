お笑いコンビ、バナナマンの日村勇紀（53）が体調不良のため、当面の間、休養に専念すると28日、所属事務所ホリプロコムの公式ホームページで発表された。発表では「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」と説明。「心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」とつづられた。日村はコンビで8本、個人でも3本のテレビ番組