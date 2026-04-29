AKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、STU48の国内6グループが28日、都内で「UP−T×AKB48 Group新CM発表会」に出席した。ゲストの「ひろゆき」こと西村博之氏（49）から「AKB48は高齢化している」「目下の（姉妹）グループはあいさつに来るの？」など直球コメントを受け、AKB48小栗有以（24）は「全部悪く言うから本当に怖い」と戦々恐々。一方、SKE48の大村杏（20）は即興ダンス対決で活躍し「見た人がどのくらい覚えているのか