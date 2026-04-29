連載：NEXT STAGE〜トップアスリートのセカンドキャリア福岡堅樹インタビュー（前編）7年前のラグビーワールドカップで爆発的な走りを披露し、世界を驚かせた「スピードスター」福岡堅樹。2021年に28歳の若さで引退し、現在33歳となった彼は今、順天堂大学医学部の6年生である。つまり、卒業試験と医師国家試験を控えた現役医大生だ。日本で開催された2019年ラグビーワールドカップでは、日本代表WTB（ウイング）として4トライ