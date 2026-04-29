aespaのカリナが、非現実的なビジュアルを披露し衝撃を呼んでいる。4月27日、カリナは自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】カリナ、超密着ボディスーツの“くっきり”ライン公開された写真は、同日公開されたaespaのカムバックトレーラー映像のビハインドカットだ。写真の中のカリナは、体にフィットするタイトなボディスーツを身にまとってポーズをとっている。近未来的な雰囲気の中で、引き締まったボ