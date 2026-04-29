大切なお母さんへ、心からの「ありがとう」を届けたい方に♡アンリ・シャルパンティエから母の日限定コレクションが登場しました。希少ないちごを使った特別な焼き菓子や華やかなパッケージのギフトなど、見た目も味わいも魅力的なラインアップ。感謝の気持ちをやさしく伝えてくれる、上品なスイーツが揃っています。 幻のいちごを使った特別スイーツ 注目は「フィナンシェ・アソート〈ブ