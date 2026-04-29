アメリカ国務省は28日、トランプ大統領の肖像をいれたパスポートの発行を計画していると明らかにしました。アメリカ国務省が新たに発行を計画しているパスポートには、トランプ大統領の肖像が独立宣言の文言や星条旗とともに、金色の大統領の署名とあわせて表示されています。パスポートは、7月の建国250年を記念して2026年の夏に発行される予定です。国務省の報道官は、「歴史的な節目を記念した特別デザインのパスポートを、数量