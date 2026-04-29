元AKB48の鈴木優香が、28日発売の『週刊SPA!』5月5・12日合併特大号に登場した。「このあと、どうする？」企画で、物語性のあるグラビアに挑戦し、新たな魅力を見せている。【写真】鎖骨覗かせるストライプシャツでキュートな笑顔を見せる鈴木優香今回の企画は、漫画原作『きみの絶滅する前に』で知られる作家・後谷戸隆氏がシナリオを手がけたもの。植物に囲まれた空間を舞台に、大学時代の先輩との再会という設定の中で、静