俳優の竹内涼真（33）が26日、自身のインスタグラムを更新。自身と愛犬の誕生日を、実妹でモデル・タレントのたけうちほのか（29）、実弟で歌手・モデルの竹内唯人（25）と共に過ごしたプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】「幸せそう」誕生日を過ごす“自然体”プライベートショットを披露した竹内涼真竹内は「ネーロと俺お誕生日おめでとう 良い歳にしようぜ」とコメントし、誕生日を迎えたことを報