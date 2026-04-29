２０１７年ミス青学ＧＰでモデルの今井美桜が２８日に自身のＳＮＳを更新。桜ショットを公開した。インスタグラムで「地元の芝桜今年は、とても綺麗に咲いてました＃ｃｈｉｃｈｉｂｕ」とつづり、地元である秩父の芝桜とホワイトコーデでジャケットを着た姿をアップした。この投稿には「芝桜も美桜さんも綺麗に咲いてる」「綺麗過ぎて女神様」「最強に可愛い」「空気いいやろうなぁ！」「わんちゃん大喜び」「いい季節です