【モデルプレス＝2026/04/29】ファミリーマートでは、Nintendo Switch 2用ソフト「ぽこ あ ポケモン」キャンペーンを、4月28日より全国のファミリーマート約16,400店舗で開催中。SNSでも話題を呼んだ2つのフレーバーのポケモンフラッペと、スイーツ2種の気になるお味をレポートしていきます。【写真】ファミマ×「ぽこ あ ポケモン」ラインナップ◆ファミマ×「ぽこ あ ポケモン」がタッグ期間中は「ポケモンたちとファミマであそ